Nourou-Dine SaKa Saley : « On ne peut justifier une mort par des questions de procédures »

Le point de presse du gouvernement de la rupture suite au décès du petit Jean Eudes Laourou pour défaut d’évacuation sanitaire n’est pas du goût du juriste Nourou-dine Saka Saley. Selon lui, le devoir de justification que le gouvernement s’est imposé ne respecte pas la douleur des parents du disparu. A l’en croire, le seul message adéquat pour ces genres de situations est la condoléance.

« Devant le décès d’un enfant, d’un être humain, la seule justification venant des pouvoirs publics qui vaille et qui respecte la douleur des éplorés, est le silence, ou au mieux « condoléances et excuses de la nation« . affirme t-il.

Pour l’ex conseiller technique du ministre du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, évoqué des questions de procédures pour justifier la mort d’un être humain est un abus de langage. Pour Nourou-Dine SaKa Saley, le gouvernement ou son chef aurait fait un déplacement dans la famille éplorée que son acte aurait plus de portée qu’une annonce.

« Si l’objectif était de faire tous les efforts pour l’aider à vivre plus longtemps, cela aurait été effectué. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. On ne peut justifier une mort par des questions de procédures que tout le monde sait longues et contraignantes…et qui sont justement l’objet des réformes. Une simple visite intimiste du gouvernement, ou de son chef, à la famille, aurait été plus noble que cette sortie médiatique qui laisse penser que la priorité était de se justifier..sans convaincre. » se désole t-il.