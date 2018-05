Nigéria : test psychiatrique obligatoire pour les nouveaux policiers

Une nouvelle méthode dans la police. Selon ce qu’a révélé l’inspecteur général de Police en charge de la formation, pendant tout processus de recrutement, les nouveaux policiers devront tous passer des tests psychiatriques.

Bbc rapporte que le but de ce test psychiatrique est de filtrer les personnes qui s’adonnent à la consommation de drogue. Il s’agit ainsi d’assainir le milieu des forces de l’ordre et rendre plus patriotique et efficace la police nigériane.

Rien que pour cette année, plus de cent trente mille candidats, retenus après une présélection, devront subir les tests psychiatriques. Ces candidats passeront aussi des tests de dépistage au VIH Sida et les femmes candidates, des tests de grossesse.

Les populations se disent inquiètes de cette nouvelle méthode qui pourrait, selon elle, réduire le nombre de candidats potentiels. En tout, six mille personnes seront concernées par le recrutement final, d’où aussi des réclamations pour que ces tests soient aussi appliqués aux policiers déjà en poste.

Selon bbc, certains de ces agents ont été accusés d’abus de pouvoir par des personnes détenues.Les autorités font état d’un manque de policiers dans un pays qui compte environs 200 millions d’habitants.