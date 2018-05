Nigeria : le président Buhari de nouveau à Londres pour des problèmes de santé

Le chef de l‘État nigérian, Muhammadu Buhari se rend mardi de nouveau au Royaume-Uni pour raisons médicales, a annoncé hier la présidence nigériane.

« Je voyage au Royaume-Uni pour voir mon médecin. Je serai absent pour quatre jours. Je serai donc de retour à Abuja le samedi 12 mai », peut-on lire sur la page Twitter de la présidence nigériane.

Pres @MBuhari will tomorrow, Tuesday undertake a four-day trip to the United Kingdom, to see how doctor. He will return Sat, May 12th. On his return, the President’s 2-day State Visit to Jigawa, postponed because of the APC Ward Congresses, will now take place 14th & 15th May. pic.twitter.com/UDwZvadQRW

