Nigeria : l’armée annonce avoir libéré près de 1000 otages de Boko Haram

Les troupes nigérianes dans l’Etat de Borno, dans nord-est du pays, ont libéré plus de 1.000 personnes prises en otages par le groupe terroriste Boko Haram, a annoncé lundi l’armée.

Le porte-parole de l’armée, Texas Chukwu, n’a pas précisé quand les otages ont été sauvés, mais a déclaré à la presse que des femmes, des enfants et des jeunes hommes avaient été libérés au cours de plusieurs opérations dans des villages de cet Etat du nord du pays.

ARMY RESCUES OVER 1000 BOKO HARAM CAPTIVES

Troops of 22 Brigade deployed in operation LAFIYA DOLE has rescued over 1000 hostages from the Boko Haram Terrorists enclave.

— Nigerian Army (@HQNigerianArmy) May 7, 2018