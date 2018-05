Nigéria : la lettre d’Obasanjo était « abusive », selon  Muhammadu Buhari

Le Président Muhammadu Buhari, hier aux Etats-Unis, a parlé de la « Déclaration spéciale » du 23 janvier du Président Olusegun Obasanjo, qui lui a demandé de ne pas se faire réélire en 2019. Ce message, a déclaré le président, était « abusive ».

La déclaration a généré de la tension à travers le pays, certains analystes soutenant Obasanjo et d’autres le condamnant. Le président a déclaré que malgré la perception de la lettre comme abusive, il s’est abstenu d’y apporter une réponse. Au contraire, a-t-il dit, il a demandé que la réaction du gouvernement devrait être de dire au pays ce qu’il a accompli.

Buhari a déclaré que, « même lorsque le ministre de l’Information et de la Culture a voulu répondre à cette lettre abusive écrite par l’ancien président Olusegun Obasanjo, je lui ai dit de ne pas le faire. Plus tard, je l’ai autorisé, mais seulement pour souligner les réalisations de notre administration. »

Dans sa déclaration intitulée « The out », un appel de clairon pour le mouvement Coalition of Nigeria, Obasanjo a accusé le président de népotisme, d’avoir une mauvaise compréhension de la politique et de s’engager dans des jeux de culpabilité plutôt que d’accepter la responsabilité de son échec.

La déclaration se lisait comme suit: « Quel que soit l’état de santé du président Buhari aujourd’hui, il ne doit pas surpasser sa chance ni surpayer la patience et la tolérance des Nigérians pour lui, peu importe ce que ses soi-disant conseillers, qui prétendent l’aimer plus que Dieu ne l’aime et que sans lui, il n’y aurait pas de Nigeria, disent. Le président Buhari doit avoir le temps de réfléchir, de rénover physiquement et de récupérer et, après un repos approprié, de rejoindre le stock de leaders nigérians dont l’expérience, l’influence, la sagesse et la sensibilisation peuvent être déployées pour le bien du pays « .