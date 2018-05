Nigéria – Boko Haram : Au moins trois morts dans un attentat

Au moins trois personnes ont été tuées dans un double attentat au nord-est du Nigeria, une région en proie à l’insurrection du groupe armé Boko Haram depuis 2009.

Selon les informations rapportées par l’AFP, deux femmes kamikazes ont déclenché leurs explosifs à l’intérieur d’une maison et près d’une mosquée dans la ville de Konduga, à 35 kilomètres au sud-est de Maiduguri, la capitale de l’Etat du Borno, le plus touché par les violences. Trois personnes ont été tuées dans les deux attentats et sept autres ont été blessées.

Notons que ce double attentat survient deux semaines après une attaque à Konduga où un kamikaze avait tué cinq miliciens à un poste de contrôle. Le conflit qui dure depuis neuf ans a fait plus de 20.000 morts et environ 2,6 millions de déplacés au Nigeria.

Le groupe jihadiste a été largement affaibli par la contre-offensive des armées de la région (Cameroun, Tchad, Niger, Nigeria) depuis trois ans, mais les attaques et attentats contre des cibles militaires et civiles restent récurrentes. Le 1er mai, au moins 86 personnes ont été tuées dans deux attentats-suicides visant une mosquée et un marché dans la ville de Mubi, dans l’Etat voisin de l’Adamawa.