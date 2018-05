Niger Ligue1 J-20 : Ezeckiel Okotou, l’homme providentiel de Nigelec ?

L’attaquant international béninois d’origine nigériane Obi Ezeckiel Okotou (23 ans) fait parler son talent au Niger sous les couleurs de Nigelec . Auteur de deux buts et 4 caviars en trois matchs, on se demandait, on se demande s’ il est devenu l’homme providentiel de Nigelec .

Après une première partie de saison mitigée, le club du Sahel a décidé de renforcer son attaque. Le profil de l’ancien joueur d’Énergie a répondu au besoin du club. Ce dernier lors de sa première apparition a été auteur de deux passes décisives et son club s’est imposé 3-1 contre US Gendarmerie. Okotou va être le seul buteur lors du 1-1 contre Douanes- Niamey.

L’ancien Électricien est devenu à la suite de deux matchs le chouchou des supporters de Nigelec. Sa capacité, à contenir les défenses adverses et son coffre de fixation sont bien négocié par son coach qui fait de lui un titulaire. Pour convaincre davantage le staff de son talent et mettre une fois d’accord les supporters, Okotou lors du dernier match de Nigelec en coupe a inscrit un but et délivré 3 passes décisives.

Si le joueur n’a pas été aussi étoilé avec Énergie FC, il est en train de retrouver ses marques au Niger. Okotou n’est pas le seul béninois à Nigelec, il est souvent aligné avec Kabirou Koutché.