« Ne réveillez pas Patrice Talon !»

Dans un pays où le pouvoir du chef de l’État est plus long que le sexe d’un âne, à l’avènement d’un président désireux de réduire sa puissance, même si on ne peut refuser le droit d’opposition aux autres, puisqu’il est de la nature même de la démocratie de se nourrir de compétitions et de rapports de force, cependant, il était et est inutile de lui opposer une résistance politique MALSAINE faite sur fond de haine et d’écarts injustifiés.

Habitués aux querelles et coup sous la ceinture, ces ennemis de la République qui transforment tout en politique, en tirant toujours sur la corde et surfant parfois sur la naïveté populaire, tentent d’accomplir leur unique mission : la destruction de toute action propice développement. Oubliant même que sur le terrain politique, pour un Patrice, fils de TALON qui fait de tout affront, échec, un défi personnel : »je suis un compétiteur-né », leurs agissements ne lui arrachent que, sourire.