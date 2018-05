NBA – Finale conférence Est : Lebron James envoie les Cavaliers à un match 7

Porté par un Lebron James enragé, Cleverland s’est imposé 109 à 99 contre Boston Celtics lors du match 6 de la finale de la conférence Est . Auteur de 46 points, 11 rebonds et 9 passes, le King permet au Cavaliers de revenir à 3-3 et d’espérer lors du match 7.

Au terme d’un match démentiel de Lebron James, les Cavaliers menés 2-3 ont réussi à mettre à genoux les Celtics. Et la star de la NBA a profité pour prouver son importance pour la Team de « Jay-Z ». Pour la circonstance, il est rentré dans la légende en rejoignant l’emblématique Michael Jordan sur un record datant. « Pour la septième fois depuis le coup d’envoi des play-offs –ce qui lui vaut d’égaler Michael Jordan (1989)–, il a dépassé le seuil des 40 points« , rappelle Sport24 et Lefigaro.

Lebron James, ce dimanche 27 mai à Boston va être l’homme à suivre. Le King va tenter de s’offrir une 8e finale de suite en NBA.

« LeBron n’avait aucun intérêt à rentrer à la maison pour la hors-saison, mettant en place 46 pts, 11 CER, 9 AST pour conduire les Cavaliers à la victoire« , peut-on retenir sur le compte Twitter de la NBA.

— NBA (@NBA) May 26, 2018