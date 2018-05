Mozambique : décès du chef de l’opposition

Le décès du patron de la Résistance nationale du Mozambique (Renamo), 65 ans, dans son camp retranché des montagnes de Gorongosa (centre) a endeuillé tout le pays. Au cours d’un entretien accordé en urgence à la télévision nationale, le président Filipe Nyusi a confié son désarroi face à la disparition de son adversaire, dont il a été informé très tardivement qu’il souffrait, selon les médias locaux, d’un sévère diabète.

Mozambican media reporting that Afonso Dhlakama, former rebel leader and one of Africa’s longest opposition leaders, has died of undisclosed illness. No official reaction yet. pic.twitter.com/36Kuz4nBJe

