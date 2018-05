Mozambique : Après la mort de Dhlakama, la Renamo se choisit un nouveau chef intérimaire

Le lieutenant général Ossufo Momade a été élu ce samedi 05 mai à l’unanimité à la tête de la Renamo pour assurer l’intérim de l’ancien guérillero et chef principal du parti Afonso Dhlakama, décédé jeudi, a annoncé devant la presse le porte-parole du mouvement.

‘’Le lieutenant général Ossufo Momade a été élu à l’unanimité au poste de coordinateur du travail de la commission politique nationale de la Renamo », a informé le porte-parole du parti Alfredo Magumisse

Le nouvel homme fort du parti Ossufo Momade a assuré samedi qu’il poursuivrait l’œuvre de M. Dhlakama. « Nous n’allons pas faire autre chose que ce qu’il a initié », a-t-il promis lors de la conférence de presse de son parti. M. Momade a précisé qu’il dirigerait la Renamo jusqu’à un prochain congrès dont il n’a pas précisé la date.

Mozambican govt has decided:

* To hold a state funeral for Afonso Dhlakama

* To postpone president Nyusi upcoming visit to Norway, following the death of opposition leader

* To set up a senior govnt team to assist the Dhlakama family and party Renamo. pic.twitter.com/lPiFe9LD2y

— Zenaida Machado (@zenaidamz) May 4, 2018