Mondial Russie 2018 : ce joueur français qui refuse d’être réserviste

Vexé par son absence sur la liste des 23 retenues par Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France pour la Coupe du monde Russie 2018, Adrien Rabiot (23 ans) pète le plomb et envoie un courrier à son sélectionneur dans lequel il décline le statut de réserviste.

Le jeune milieu parisien a en croire Eurosport a fait savoir à « la fédération qu’il ne suivrait pas le programme d’entretien physique fixé pour les réservistes. »

Cette prise de position du jeune international français a étonné tout l’entourage des Bleues. Adrien Rabiot « a fait une énorme erreur » et « s’auto-exclut« , a réagi Deschamps sur le média pré-cité. Guy Stephan, son adjoint a confié à la même source que les joueurs tricolores étaient « surpris » par cette prise de position. Rabiot selon lui aura le temps s’expliquer, car il serait un joueur très attachant, raison pour laquelle personne ne l’a blâmé.

Une erreur de gosse ?

Comme l’indique Leparisien, Adrien Rabiot, le jeune parisien avait pensé à tout sauf son absence dans le Top 23 de Deschamps. On peut aussi le comprendre quand on a été aussi présent et en confiance lors des rencontres qui ont précédé l’ultime jour d’annonce de la liste et surtout quand on finit la saison avec une belle côte au PSG. Du coup, tout s’écroule. « A l’annonce de la liste, son rêve d’enfant s’est écroulé« , a annoncé Leparisien.

De façon pratique, ça devrait être une erreur de gosse. Puisque le joueur doit se demander si depuis 2016, il arrive à mettre d’accord tout le monde sur sa prestation en milieu de terrain. Les patrons du milieu français sont probablement Poba, Kanté et Matuidi. Des joueurs qui ont de l’expérience et du vécu. Alors le jeune Rabiot doit comprendre que c’est le moment pour lui de travailler davantage.