Moise Adilehou : le message de reconnaissance envers José Anigo

L’international béninois Moise Adilehou sorti de sa meilleure saison (apparitions 2017/2018) au niveau professionnel en l’espace de trois ans, a publié un message de reconnaissance envers son actuel sélectionneur à Levadiakos José Anigo .

Ceci en raison de la confiance placé en lui par ce dernier qui lui a permis d’atteindre la barre de 17 matchs dans l’élite grec, un record pour l’homme à deux sélections avec les Écureuils du Bénin.

« Un plaisir d’avoir travaillé avec vous coach José Anigo. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est une grande …. grâce à vous. Merci pour tout« , c’est le message publié par le défenseur international franco-béninois sa page Facebook.

Moise Adilehou (22 ans), formé par Valencienne a effectué en 2011 une pige vers le FC Porto où il a monnayé son talent avec l’équipe de jeunes. Pour ses premiers pas en pro en Slovaquie, le jeune Adilehou n’a connu que 2 matchs entre le Slovan Bratislava A et B. Promu à un avenir meilleur, le jeune défenseur axial a pris son mal en patience. Puis saison 2016-2017, il a été happé par Kerkyra (joueur libre à l’époque). Au final, il fera que quatre petites apparitions. Mais le destin va lui sonner la cloche du début de succès dès son tranfert vers Levadiakos. Ainsi, sous les ordres de José Anigo, pour sa première en 2017/2018, Moise Adilehou a eu la confiance du technicien français. Il a fini la saison avec 17 matchs (5 jaunes).

En regain de confiance, le jeune Adilehou a jeté donc un œil dans le miroir et fait acte de reconnaissance. Son message n’a pas tardé à avoir une réponse d’encouragement et de mérite de son entraîneur Anigo. « Moise, j’ai pris aussi du plaisir avec toi, tu es un joueur qui apprend vite. C’est en particulier pour des joueurs comme toi que le Foot est un plaisir garde tes valeurs crois en toi, je te l’ai dit plusieurs fois, tu vas aller plus haut ! Step by step quant à moi, je ferai tout ce que je peux, pour t’aider à franchir d’autres paliers, tu le mérites largement. » peut-on retenir de la réponse de José Anigo à son poulain.