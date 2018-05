« Mohamed Salah et Sadio Mané n’ont pas jeûné hier et ne jeûneront pas aujourd’hui » staff Liverpool

Alors que des informations circulaient sur le possible jeûne de l’Egyptien – qui respecte le ramadan – avant la finale de la Ligue des champions, le physiothérapeute de Liverpool a expliqué que Mohamed Salah fera une pause avant de défier le Real Madrid.

Selon Ruben Pons, Mohamed Salah et Sadio Mané n’ont pas jeûné hier vendredi et ne jeûneront pas aujourd’hui samedi. « Nous étions à Marbella et le nutritionniste a établi un programme sur mesure. Aujourd’hui (vendredi) et le jour du match, ils ne font pas le ramadan, donc ils ne seront pas affectés par les conséquences du jeûne », a révélé le membre du staff de Liverpool.

En « déplacement à Kiev » Mohamed Salah, comme son compère d’attaque Sadio Mané n’est d’ailleurs pas tenu de respecter le jeûne puisque la tradition musulmane autorise de rompre le jeûne quand on est en voyage.

Le buteur de Liverpool Mohamed Salah, de confession musulmane, envisagerait de respecter coûte que coûte le jeûne du mois de ramadan le jour de la finale de Ligue des Champions face au Real Madrid samedi 26 mai.

Selon les prévisions du calendrier lunaire, la révélation de Premier league cette saison aura la possibilité de s’alimenter et boire samedi à partir de 20h57, heure de Kiev (Ukraine), s’il devait respecter le jeûne.

Mais, si l’Égyptien a décidé de respecter à la lettre le calendrier lunaire, le Coran autorise néanmoins les sportifs de haut niveau et les personnes les plus vulnérables (enfants, personnes âgées, malades etc…), les personnes en voyages, à adapter la pratique de leur foi en fonction de leur situation personnelle pendant la période du ramadan. Ce que viennent de faire le sénégalais et l’égyptien.