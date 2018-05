Lutte Féminine au Bénin : Nadège Faoussa Boni en mode promotion 

Marouka Tchaledji, Méïmounath Soumanou, Rissikath Koriko, Yasmine Tchaledji respectivement dans les catégories 47 Kg, 57 Kg, 67 Kg et 75 Kg sont les championnes de la première phase du tournoi de Lutte traditionnelle au profit des jeunes filles.

Initié par Nadège Faoussa Boni, chargée de la promotion de la Lutte féminine au sein de l’instance fédérale béninoise (Fébélutte), plusieurs jeunes filles ayant des prédispositions pour la pratique de la discipline ont été découvertes.

Le stade Atchoukouma de Djougou a été aux couleurs de la Lutte traditionnelle le samedi 12 mai 2018. Sous la houlette de la Fédération béninoise de Lutte (Fébélutte), la commission chargée de l’essor de la discipline au niveau des femmes a ainsi lancé la machine à détecter les talents afin d’avoir un grenier de jeunes pratiquantes pour la relève.

En effet 29 jeunes filles venues de Djougou ville hôte, Ouaké, Sèmèrè, Natitingou, Pénéssoulou, Akaradè et Alédjo ont pris part à cette première édition qui a drainé tant de monde. Au terme de la compétition qui s’est déroulée dans quatre catégories ( 47 kg, 57 kg, 67 kg et 75 kg ) les plus méritantes ont reçu des prix.

Ledit tournoi a été initié dans le cadre des activités de la nouvelle équipe de l’instance béninoise de Lutte qui a pour optique de créer un cadre de compétition dans plusieurs départements du Bénin sur une période trois mois, afin d’inciter les jeunes filles à la pratique de ce sport et faire des détections. Selon l’organisatrice Nadège Faoussa Boni, il a reçu l’onction de la Fébélutte présidée par Affo Daoudou Hamissou.

« La 2e phase est prévue du 9 au 10 juin à Kandi ensuite du 21 au 22 juillet à Abomey pour toujours les jeunes filles, du Zou, des Collines, du Mono et du Couffo. Dans le département du Plateau, la ville de Kétou va abriter cette même compétition pour le bonheur des jeunes filles de l’Ouémé, du Plateau, du Littoral et de l’Atlantique.» , nous a confié Nadège Boni, membre féminin de la Fébélutte et organisatrice de événement.

Vois ci-dessous le Top 3 par catégorie.

Catégorie des 47 kg

1ère TchaledjI Marouka (Alédjo)

2ème Tchakolou Aïssatou d’Akaradè

3ème Rachidatou Moumouni (Pénéssoulou)

Catégorie des 57 kg

1ère Méïmounath Soumanou (Semèrè)

2ème Rafia Mamam (Akaradè)

3ème Taïbath Kounde (Djougou)

Catégorie des 67 kg

1ère Rissikath Koriko (Djougou)

2ème Zouyerath Soumanou (Pénéssoulou)

3ème Adidja Koukoumakari (Sèmèrè)

Catégorie des 75 kg

1ère Yasmine Tchaledji (Alédjo)

2ème Chérifath Sanoussi (Sèmèrè)

3ème Wahadatou Fousseni (Pénéssoulou)