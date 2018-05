Ligue Europa : l’Olympique de Marseille tient sa finale et va défier Atlético de Madrid à Lyon

L’Olympique de Marseille au terme d’une demie finale époustouflante a composté son billet pour la finale le 16 mai à Lyon. Un ticket obtenu malgré la défaite 2-1 au retour (2-0 pour l’OM à l’aller) contre Salsbourg ce jeudi 03 mai. Rolando au bout de la prolongation (116e) a libéré les Olympiens sous la domination du club autrichien.

Malgré la fatigue, les Marseillais y ont cru jusqu’au bout. Après le 0-0 à la pause, les joueurs de Rudi Garcia ont manqué d’agressivité en seconde partie. Astreint au rythme de jeu du Red Bull Salzbourg, l’OM va encaisser le 1er but à la 53e. Amadou Haidara, l’international malien a sorti un geste de grande classe. Il a perforé à lui tout seul l’axe de la défense de l’OM, mis à genoux Gustavo avant d’ajuster Yohann Pelé 1-0. Les autrichiens portés par leur public sont les plus dangereux.



Les autrichiens à cette étape s’offrent la prolongation (2-2 sur les deux matchs). Alors qu’on se dirigeait vers la séance fatidique des nerfs, Rolando, entré à la 101e, va marquer sur un corner 15 minutes plus tard. Il est devenu le sauveur de Marseille. L’histoire retiendra déjà ce but.

« La chance accompagne les grandes équipes », dit-on. Alors Marseille a eu sa couche de chance sur le corner inexistant. L’arbitre de la partie, le Russe Sergueï Karasev a par erreur d’appréciation donné un corner à l’OM et c’est sur ce corner que viendra le but libérateur. Ce qui ramène sur tapis la question sur l’importance de l’assistance vidéo.

Somme toute, l’OM 14 ans après sa dernière finale perdue 2-0 contre Valence va jouer sa 3e finale (aucun sacre) en France plus précisément au Stade OL. Après Sec Bastia en 1978, Girondins de Bordeaux en 1996 c‘est désormais un record pour Marseille (3e finale en attendant l’issue du match).



L’Atlético de Madrid, adversaire de l’OM, le 16 mai prochain a obtenu son billet grâce à un but de Diego Costa (45 +2) en défaveur d’Arsenal (1-0 retour en Espagne ; 1-1 aller en Angleterre).