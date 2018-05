Ligue des Champions : Gareth Bale élu meilleur joueur de la finale

Gareth Bale (28 ans) a été élu meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions au terme de la victoire 3-1 du Real Madrid contre Liverpool. Double buteur (64e et 83e), le Galois a été choisi par l’équipe technique de l’Uefa MVP (Most Valuable Player).

Entré à la 61e minute de jeu, le capitaine du Pays de Galles a régalé les supporters du monde avec une merveille de bicyclette (64e). Et puis pousse Loris Karius, gardien des Reds à l’abattoir. Ce dernier a fait une erreur de main à la suite d’une frappe de Bale et lui offre le doublé (83e).

Le Galois est devenu le précieux Joker d’une soirée et le libérateur de toute une équipe. Puisque le serial buteur Cristiano Ronaldo étant dans le viseur des joueurs de Liverpool.

« Nous avons réussi quelque chose de très grand avec ses trois titres consécutifs« , a déclaré Gareh Bale sur le site du Real Madrid. Il va ajouter que : » Ça a été un résultat acquis grâce à plus de 11 joueurs. Nous avons réussi quelque chose de très grand avec ses trois titres consécutifs. Ça a été une fin de saison géniale. Nous sommes arrivés motivés, préparés et avec beaucoup d’envie « .

Son avenir au Real Madrid ?

Après la joie sur la pelouse, le Galois n’a pas oublié son avenir. Relégué au second rang au Real Madrid avec un statut de remplaçant, Bale aurait voulu changer de statut (titulaire) s’il devrait continuer avec le club Madrilène. Alors que plusieurs médias l’inscrivaient sur la liste des joueurs à céder lors du mercato Estival bien avant cette finale, Bale pourrait retourner en Angleterre. Et cette fois-ci sous les ordres de José Mourinho, annonce The Independent. « Gareth Bale a dit à ses coéquipiers qu’il voulait rejoindre Manchester United.« , a publié le sérieux tabloïd sur son compte Twitter.

Proud to create history with this great club @realmadrid ! 🏆 That goal last night was one of my best ever. @adidasfootball #X18 🔥👟🎯 #HereToCreate #createdwithadidas pic.twitter.com/9snQ6KxVWN

— Gareth Bale (@GarethBale11) May 27, 2018