Ligue des Champions dames 2018 : l’Olympique Lyonnais s’impose et entre dans la légende

L’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais a remporté ce jeudi 24 mai, la finale de la Ligue des Champions en dominant 4-1 les allemandes de Wolfsburg. Un troisième titre d’affilé et un cinquième dans l’histoire du club qui fait honneur au Foot féminin français.

Alors que Wolfsburg a ouvert le score, le club allemand va céder suite à la rage et le réalisme des françaises (de l’OL). Après 2011 et 2012, les protégés de Jean Michel Aulas ont réalisé le triplé (2016, 2017 et 2018). Elles permettent donc à Lyon de rentrer dans la légende en devenant le club le plus titré de la compétition de l’UEFA Champions League -Dames.

Le président Aulas sur le compte Twitter du club est revenu sur cette prestation qu’il a qualifiée de « formidable ». « C’est un 5ème titre. C’est formidable ! On a des joueuses exceptionnelles avec un mental d’acier. Elles ont eu un sursaut d’orgueil incroyable.« , a-t-il conclu.

RENVERSANT. FANTASTIQUE. HISTORIQUE. ⚡⚡⚡

Notre équipe remporte pour la 3ème fois consécutive la Women’s Champions League ! La #TeamOL s’est imposée 4 à 1 face grâce aux buts d’ @amandinehenry6, d'@ELS_9_FRANCE, d'@AdaStolsmo et de @cam10abily23 !

Bravo ! 😍😍😍 #UWCLFinal pic.twitter.com/ed5L0Aa9pk — Olympique Lyonnais (@OL) May 24, 2018

Après ce sacre de l’équipe féminine, le président Aulas a promis annoncer le maintien de Bruno Genesio entraîneur de l’équipe masculine.