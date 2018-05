Ligue des Champions 2018 : « on n’a rien lâché  » dixit Zinédine Zidane.

Dans une interview accordée au site BeIn Sports, après la qualification du Real contre le Bayern au stade Santiago Bernabeu , Zinédine Zidane est revenu sur son choix de ne pas faire jouer d ‘entrée, de la combativité de ses ’est ça l’ADN du club » a expliqué le technicien français.

Ce dernier s’est aussi prononcé sur la prestation fantastique de Benzema, le héros d’un soir et de Keylor Navas (gardien Real), sauveur d’un soir.

» Je ne sais pas si c’est courageux (de laisser certains joueurs sur le banc comme Casemiro Ndlr), ce n’est pas courageux. C’est des décisions que je prends. (…) Forcément, à un moment donné, je fais des choix. Et aujourd’hui j’ai fait le choix de laisser Casi… C’est que c’est un joueur qui joue souvent. Mais à l’arrivée, c’est important par rapport au match (…). Je regarde-moi juste ce qu’on va proposer… On n’a pas été bon en première (partie), on prend un but encore au bout de 2 minutes de jeu. Par contre après, on a été bien meilleur en 2e (partie), on a été les pressés et c’est ça notre jeu. Mais c’est souvent pareil, c’est-à-dire qu’on prend un autre but qui nous a empêché d’être en confiance pour jouer notre jeu.« , a expliqué Zidane.

Ne rien lâché, c’est l’ADN de ce club

« De toute façon, c’est ça l’ADN du club. On sait bien que de toute façon jusqu’à la dernière minute, on ne va rien lâcher. Comme l’ont fait les joueurs du Bayern d’ailleurs. Ils y ont cru, ils ont fait un grand match. Il y a eu deux belles équipes ce soir sur le terrain. Et c’est pour ça, on aime le Foot, c’est pour ces émotions. Ce soir, on peut être content puisqu’on est encore en finale. » , a laissé avec un léger sourire l’homme qui a transporté son génie des pelouses au banc.

Benzema méritait de marquer.

« Il l’a mérité, …. Il a beaucoup travaillé, il s’est donné et il n’a jamais rien lâché. Il méritait de marquer. Son jeu, c’est toujours le même, il est toujours important pour nous. Pour lui (marquer Ndlr) c’est important, il l’a fait. Il nous a donné la qualification.« , a martelé le coach du Real , qui n’a pas omis la présence inouïe de son gardien de but. « Kelor Navas à la 2e (partie) ; il nous a sorti beaucoup d’arrêts. Il a été très déci… Enfin décisif.« , a conclu la légende du Foot Zidane.