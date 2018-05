Ligue des Champions 2018 : Karim Benzema offre la finale au Real Madrid (vidéos)

Le Réal Madrid est la première équipe qualifiée pour la finale de la 63e édition de la Ligue des Champions. Pour ce faire, les Madrilènes s’est remis à Karim Benzema double buteur au terme du 2-2 (après le 2-1 à Munich) . Ceci au terme d’une rencontre électrique.

Non-aligné au match aller, Zinedine Zidane en absence de Isco, a préféré le trio d’attaque Marco Asensio, Benzema, Cristiano Ronaldo. Et c’est le français qui a été réaliste dans une affiche très disputée.

Le Real Madrid est ainsi qualifié pour la 3e fois de suite à la finale de la C1. En attendant de connaître son adversaire ce mercredi 02 mai 2018, entre AS Roma et Liverpool (2-5 au match aller), pensez-vous que le Real Madrid peut réaliser le Tripler ?

Joshua Kimmich, 3e (seul buteur du Bayern à l’aller), James Rodriguez 63e ont été les buteurs côté Bavarois, tandis que Karim Benzema a été le seul buteur du Real aux (11e et 46e). Le 2e but du français est un but gage. Sur une passe de Corentin Tolisso, Sven Ulreich, gardien du Bayern Munich s’est loupé; tel un renard des surfaces, Benzema a bien suivi le ballon et envoyé au fond des filets.

🇪🇸REAL MADRID 2️⃣- 1️⃣BAYERN MUNICH🇩🇪 ⚽️ET LE BUT DE BENZEMA !! Doublé du Français !! MAIS QUELLE ERREUR DE #Ulreich !!!! On vous laisse juger par vous même !!!🔥#RMAFCB pic.twitter.com/v3C9Ao4RfU — Total FOOTBALL (@Tootal_Football) May 1, 2018

Même si Cristiano Ronaldo n’a pas marqué lors de cette double confrontation, il est toujours le meilleur buteur de la C1 avec 15 buts loin devant Salah et Firmino de Liverpool 10 buts chacun.

🇪🇸REAL MADRID 2️⃣- 2️⃣BAYERN MUNICH🇩🇪 ⚽️HO LE BUT DE JAMES !! Contre son ancien club !! #James marque du pied droit et répond à #Benzema !!! 2/2 !!! Attention !!! 🔥#RMAFCB pic.twitter.com/qgRXF0eA39 — Total FOOTBALL (@Tootal_Football) May 1, 2018

🇪🇸REAL MADRID 1️⃣- 1️⃣BAYERN MUNICH🇩🇪 ⚽️ ET BUT DE BENZEMA !!!! Egalisation Madrilène !!! Centre coté gauche de @MarceloM12 , le ballon est déposé sur la tête de @Benzema qui marque !!! 1/1 !!! 🔥#RMAFCB pic.twitter.com/zdhFW0J9xh — Total FOOTBALL (@Tootal_Football) May 1, 2018