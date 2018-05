Liberté de presse: le PLP de Léonce Houngbadji dénonce une décision politique(communiqué)

La dernière en date est celle du Parti pour la libération du peuple (PLP) de Léonce Houngbadji qui, à travers un communiqué de presse, a dénoncé les menaces qui pèsent sur les organes de presse critiques au gouvernement et dénonce la décision « politique » de l’autorité de régulation. Lire ci-dessous l’intégralité du communiqué du plp.

La démocratie en agonie au Bénin vit ses dernières heures avec les nombreux cas de violations récursives des Droits de l’Homme. Les actuelles autorités béninoises cherchent à tout prix à mater les rares voix critiques au sein de la presse nationale.

Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Adam BONI TESSI, a « suspendu » les publications du journal « La Nouvelle Tribune » « jusqu’à nouvel ordre ». C’est la « Décision N°18-024/HAAC du 23 mai 2018 « portant mesure conservatoire contre le quotidien « La Nouvelle Tribune » qui a annoncé cette décision purement politique. Motif totalement burlesque : « Le quotidien « La Nouvelle Tribune » s’est engagé depuis quelques mois dans un registre injurieux, outrageant, attentatoire à la vie privée du chef de l’Etat sur la base d’un champ lexical dévalorisant, foulant ainsi aux pieds les principes élémentaires de la profession de journalisme ».

Visiblement, la fermeture et le piratage des médias libres indiquent bien qu’il ne s’agit pas d’actes isolés de la part du Gouvernement de Patrice TALON. Ceci démontre plutôt l’existence d’une volonté politique de réprimer les médias critiques et d’instiller la peur parmi la population, afin d’instaurer la pensée unique et la dictature.

Cette décision du président de l’autorité de régulation des médias au Bénin, la dernière d’une série d’attaques contre les droits à la liberté d’expression, ne fait que confirmer la grave et constante détérioration de la liberté de presse dans le pays.

Complètement vassalisée, transformée en chambre d’enregistrement ou en caisse de résonnance, la HAAC d’Adam BONI TESSI confirme qu’elle est réellement aux ordres du clan minoritaire au pouvoir. On constate malheureusement un glissement dangereux de la HAAC qui passe de sa fonction de régulation à celle de « juge des médias ».

Le Parti pour la Libération du Peuple (PLP) dénonce l’instrumentalisation de la HAAC contre la presse indépendante à des fins de censure et de répression, s’inquiète de la suspension brutale du journal de référence « La Nouvelle Tribune », dénonce la malveillance et le jeu dangereux du président de la HAAC, déplore sa mesure arbitraire et illégale, la façon dont elle a été prise et les motifs farfelus invoqués.

Le journal « La Nouvelle Tribune » est connu pour ses dossiers d’investigation sérieux et constitue en cela une référence du paysage médiatique béninois. Depuis sa création, il s’est illustré par son professionnalisme, son sérieux, son courage et son indépendance vis-à-vis des différents gouvernements.

Les médias ont le droit de s’exprimer librement, sans crainte de menaces, d’intimidation, de violence, de piratage ou de fermeture forcée.

L’Organisation des Nations Unies, Reporters sans frontières, l’Association mondiale des journaux, l’organisation internationale de défense de la liberté de la presse, l’organisation Journaliste en danger, The International Press Institute (IPI), l’Echange international de la liberté d’expression (IFEX) et la Commission africaine des droits de l’homme seront immédiatement saisis.

Le PLP exprime sa solidarité au Directeur de publication du journal « La Nouvelle Tribune » et à tout son personnel et les invite à rester debout pour la République.

Le Président du plp

Léonce HOUNGBADJI