Le patron de Facebook dans le collimateur du Parlement britannique

Ce dernier était sommé de s’expliquer en personne devant le parlement britannique sur le détournement de données personnelles dans le cadre du scandale de Cambridge Analytica, mais avait décliné la proposition. S’il persiste dans son refus, les parlementaires pourraient l’y obliger lors de sa prochaine venue en Grande-Bretagne.

En effet, invité une première fois en mars, le jeune milliardaire avait préféré envoyé l’un de ses adjoints, le directeur technique de Facebook, Mike Schroepfer. Les déclarations de ce dernier n’ont pas convaincu Damian Collins, président de la Commission sur le numérique, la culture et les médias. Et ce, sur une quarantaine de points.

Une « Convocation officielle » possible

« Nous réitérons donc en conséquence notre invitation à Mark Zuckerberg », écrit-il dans une lettre adressée mardi au patron de Facebook. Et il le menace de lui adresser une « convocation officielle » s’il ne s’exécute pas.

I have today written to @facebook requesting that Mark Zuckerberg appears in front of @CommonsCMS as part of our inquiry into fake news and disinformation. Read it here: https://t.co/jXZ5TjiZld pic.twitter.com/m0NU5Uyf2L

— Damian Collins (@DamianCollins) May 1, 2018