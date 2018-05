Le coeur sur la main, Canal+ Bénin réfectionne l’école primaire de Dogoudo à Allada

Canal+ Bénin est au cœur de la joie qui anime ces élèves de l’école primaire publique de Dogoudo située dans l’arrondissement central d’Allada. Tout le personnel de cette entreprise citoyenne, le cœur sur la main, s’est mobilisé le samedi 21 avril 2018 pour répondre au besoin des apprenants. Cette remise de fourniture scolaire, de matériel didactique et autres présents, témoignent de la volonté permanente de Canal + à contribuer à une éducation de qualité au Bénin.

Pour son directeur général Jonathan Lett, cela fait partie des priorités de Canal+ Bénin « d’appuyer les causes comme l’éducation, le cinéma ou comme le sport ». Cet élan d’humanité de Canal + Bénin est salué à sa juste valeur par le corps enseignant très ému. « C’est un sentiment de fierté, de joie car, on ne s’y attendait même pas » va laisser entendre Kassim Toudjani, Directeur du Groupe B de ladite école.

A travers ce geste, des centaines d’apprenants de cette école vielle de quarante ans verront leur condition de travail considérablement améliorée et c’est aussi dans cette logique que s’inscrivent le soutien et la contribution des donateurs du jour à la réfection de deux modules de classes vétustes. Pour Afoussath Traoré, directrice à la communication de Canal + Bénin c’est tout le personnel de Canal+ Bénin qui a décidé de soutenir cette initiative en s’impliquant, en donnant de son temps et de son énergie. « Il ne s’agissait pas seulement pour nous d’envoyer de l’argent pour que les travaux soient faits. Aujourd’hui nous sommes là pour rencontrer les élèves de cette école et participer en aidant pour la finition des travaux de peinture de l’établissement scolaire » a t-elle fait savoir.

Notons que la finalité est de mettre les apprenants et enseignants dans un cadre d’enseignement adéquat, toute chose qui réjouit les parents d’élève. « Nous avons tendu la main et ils nous ont donné et nous allons utilisé ce beau joyau à bon escient » a promis Dogoudo Gérard Toffohossou, Président de l’association des parents d’élève (Ape).

La journée a été aussi ponctuée par des instants de convivialité, de partage et de dégustation de mets offerts par Canal + Bénin.