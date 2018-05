La santé de Buhari l’empêche de gouverner, selon l’opposition nigériane

Dans un communiqué, le PDP (Parti populaire démocratique) écrit que cette nouvelle absence du chef de l’Etat pour raisons de santé démontre qu’il ne « va pas bien « et qu’il n’est « pas en mesure de gérer les affaires de l’Etat ». Le PDP a également fait part de sa « déception » au sujet du bureau présidentiel et de ses « mensonges » sur la santé de M. Buhari.

The statement from the @NGRPresident is a confirmation that President Muhammadu Buhari @MBuhari is unwell, ailing and unfit to attend to state matters, resulting to his latest journey to the United Kingdom for medical attention. pic.twitter.com/pTy6sDH3h3

— Official PDP Nigeria (@OfficialPDPNig) May 8, 2018