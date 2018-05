La France ou le Mali ? ; le sacré dilemme du héros Mamoudou Gassama

Depuis le 26 mai 2018, le malien Mamoudou Gassama, immigré clandestin en France, fait la Une des médias français et internationaux après son acte de bravoure pour sauver un enfant suspendu dans le vide au 4ème étage d’un immeuble à Paris. Mais depuis ce 28 mai 2018, l’homme serait dans un sacré dilemme : choisir entre la France qui lui offre la nationalité et un emploi et son Mali natal qui le veut pour les forces spéciales maliennes.

Célébré sur les réseaux sociaux notamment en Europe et en Afrique, Mamoudou Gassama a été reçu en audience le 28 mai 2018 par le président français Emmanuel Macron. A la sortie de cette audience, le jeune malien de 22 ans est promis à une naturalisation française et un poste dans les unités de sapeurs-pompiers français et devient ainsi un citoyen d’honneur de la France.

Parce que des actes d’héroïsme comme ça, on en a besoin tous les jours ! M. GASSAMA peut, s’il le souhaite, rejoindre les héros du quotidien @PompiersParis. pic.twitter.com/gtcl52V0Z2 — Élysée (@Elysee) May 28, 2018

Quelques heures après cette audience, Mamoudou Gassama a été reçu au Consulat Général du Mali à Paris par l’Ambassadeur du Mali en France, Toumani Djimé Diallo. Un peu comme réveiller d’un profond sommeil, le président malien, Ibrahim Boubacar Kéïta a félicité, par téléphone, le jeune malien et lui fait part de son souhait de le voir revenir au pays pour intégrer une unité spéciale de l’armée malienne.

Du côté de la France, les choses semblent aller très vite. Par une procédure exceptionnelle, Mamoudou Gassama deviendra citoyen français dès ce mardi 29 mai 2018. Mais le jeune homme n’a pas encore dit son dernier mot. La France, son pays d’accueil ou le Mali, son pays natal ? Mamoudou Gassama est confronté à un sacré dilemme. La décision de rejoindre le Mali ou de rester en France est vivement attendue les prochaines heures.