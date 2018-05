Jean-Marie Sanni Guera : »..mes potentiels physiques et techniques…ma capacité dans le dernier geste « , m’ont amené à Enyimba FC

Après sa signature avec Enyimba FC du Nigeria, le footballeur béninois Jean-Marie Sanni Guera (21 ans) a accordé une intervie

w exclusive à notre rédaction dans la matinée de ce vendredi 04 mai. L’ancien milieu d’Energie FC, nous a fait part de son ressenti après cette signature, ses objectifs et de la concurrence. « ..mes potentiels physiques et techniques…ma capacité dans le dernier geste « , m’ont amené à Enyimba FC a dit l’ancien joueur du Mogas 90.

–Vous venez de signer à Enyimba, votre première impression après cette signature ?

Je pense que c’est le mal que je peux me souhaiter après une première campagne en coupe Caf avec le club Énergie FC du Bénin. C’est un honneur et déjà, je tiens à continuer le travail pour me faire un nom.

–Qu’est-ce qui a intéressé les dirigeants d’Enyimba chez vous ?

Je pense que ce sont mes qualités de jeu notamment ma vision dans l’organisation, ma détermination, mon engagement, mes potentiels physiques et techniques, surtout ma capacité dans le dernier geste… m‘ont amené là (Enyimba FC).

– Un nouveau défi, comment entendez-vous le relever ?

Le Football nigérian est connu comme celui basé sur l’impact physique, donc à moi de mettre ma qualité technique et ma petite expérience dans le championnat béninois et récemment en coupe Caf pour avoir franchi le premier tour contre Hafia FC de Guinée. J’ai depuis le Bénin travaillé énormément sur le plan physique, donc je vais garder le cap et le reste viendra avec les matchs.

– Quel est donc votre objectif pour cette première saison.

Pour moi, il s’agira de progresser en vue de démontrer au staff qu’ils n’ont pas eu tord de porter leur choix sur ma modeste personne. Aussi, l’autre objectif sera de faire honneur à Mouri Ogoubiyi. La suite le destin s’en chargera.

–Allez-vous jouer la phase de groupes de la Coupe Caf avec les Guerriers d’Aba ?

Les dirigeants auraient bien aimé que je continue dans une même compétition qui m’a vu les confronter avec un autre club… Mais ce serait la prochaine fois si Enyimba FC se positionne bien dans la Ligue nigériane…Pour le moment ce que je sais le règlement de la compétition ne me le permet pas.



–La concurrence, vous en pensez quoi ?

Eh oui ! Un effectif pléthorique de bons joueurs à tous les postes … Ça mouille les couilles pour un paresseux… Je pense qu’il faut s’accrocher au travail déjà fait dans le passé et la détermination dans le travail ici et surtout saisi ma chance … Et c’est ce que j’ai fait en partie hier dans l’après-midi contre une équipe locale en inscrivant 1 but en 25 minute (temps de jeu).

–Votre première apparition en championnat, c’est pour quand ?

Si tout va bien très prochainement…



–C’est le couronnement d’une belle saison avec Energie FC , ce club va-t-il vous manquer ?

Oui ! Énergie au-delà du Football, c’est une famille qui m’a permis d’être ici aujourd’hui.

–Malgré votre talent toujours pas de sélection en équipe nationale A, alors, pensez-vous que le fait de venir à Enyimba va changer les Choses ?

La sélection s’offre aux plus méritants, je travaille énormément pour en faire partie.

– Un mot pour conclure cet entretien ?

Je tiens d’abord à remercier ma famille, mes formateurs Assouma et Aboe, l’ONG FBF+ , et mes divers entraîneurs respectifs Asos, Mogas 90 et Énergie qui n’ont ménagé aucun effort pour me voir progresser.