« Je suis confiant que je serai en Russie…», Mohamed Salah sort du silence

La première période de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool aura été marquée par les blessures de Dani Carvajal et, surtout, de Mohamed Salah. La sortie de l’Egyptien, avec l’accrochage face à Sergio Ramos, a beaucoup fait parler sur Twitter.

L’attaquant égyptien qui évolue au poste d’ailier droit au Liverpool FC est , lui-même sorti du silence et, a publié dimanche 27, un message sur son compte twitter dans lequel il fait savoir qu’il va tout faire pour disputer le Mondial.

« Ça a été une soirée très difficile, mais je suis un combattant. Malgré les éventualités, je suis confiant que je serai présent en Russie pour vous rendre tous fiers. Votre amour et vos soutiens me donneront la force dont j’ai besoin. »

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018