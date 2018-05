Iran : des députés brûlent un drapeau américain en pleine séance au Parlement

Les parlementaires iraniens ont mis le feu à un drapeau américain à la suite du retrait du président Donald Trump de l’accord nucléaire de Vienne, tout en criant: «Mort à l’Amérique!».

Les députés iraniens ont brûlé mercredi un morceau de papier représentant l’accord nucléaire, ainsi qu’un drapeau américain en signe de protestation contre la décision des Etats-Unis de se retirer de l’accord nucléaire.

Iran lawmakers set so called JCPOA and US flag ablaze at parliament after Trump's nuclear deal pullout, shouting 'Death to America' pic.twitter.com/mr24ULv1qR

— Meysam Yaghoubi (@MeysamYaghoobei) May 9, 2018