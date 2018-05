Guinée : Démission du Premier ministre Mamady Youla et celle de tout le gouvernement

Ce jeudi 17 mai 2018, le Premier ministre guinéen Mamady Youla a présenté au président de la République sa démission ainsi que celle de son gouvernement. La lettre a été présentée au chef de l’Etat lors du conseil des ministres.

Sa démission intervient plus de deux mois après l’annonce d’Alpha Condé de procéder à une retouche de l’équipe gouvernementale, ceci après une série de grèves et de manifestations, dont certaines meurtrières.

Le chef de l’Etat s’était engagé le 8 mai à mettre en place un gouvernement à l’écoute du peuple.

Economiste de formation, Mamady Youla était le deuxième Premier ministre d’Alpha Condé. Il a été nommé le 26 décembre 2015 à la tête de la Primature, succédant ainsi à Mohamed Said Fofana.

« Le Premier ministre Mamady Youla a présenté sa démission et celle de tout le gouvernement », a déclaré devant la presse le ministre d’Etat et porte-parole de la Présidence, Kiridi Bangoura. Le président de la République a « accepté sa démission » et a « instruit au Premier ministre et au gouvernement sortant d’assumer la gestion des affaires courantes jusqu’à la mise en place d’un nouveau gouvernement », a-t-il ajouté.

On retient encore de ce gouvernement son incapacité à trouver des solutions au différend électoral et à la cacophonie au sein des Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG).