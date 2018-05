Gambie : victoire historique de l’UDP dans la capitale Banjul

Samedi en Gambie, l’élection directe des maires a connu la victoire du parti au pouvoir, le Parti Démocratique Unifié (UDP) du président Adama Barrow, dans la capitale du pays.

L’UDP remporte la mairie de Banjul, la capitale gambienne et toutes les principales communes comme Brikama, Kanifing et Bassé, a rapporté bbc. Des villes tant importantes les unes que les autres dans leur grandeur et leur capacité à pourvoir de la richesse. Kanifing est considérée comme étant la grande agglomération de la Gambie. Brinama et Bassé sont réputées être les meilleures pourvoyeuses de recettes municipales.

Cette victoire de l’UDP dans la Capitale Banjul est d’autant plus historique qu’il s’agit du couronnement de Rohey Malick Lowe, la quarantaine, premier maire, femme, dans l’histoire politique de la Gambie.