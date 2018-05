Gambie : après Yahya Jammeh, la réconciliation est-elle possible ?

Le président gambien Adama Barrow a peut-être réussi à succéder à son rival, le leader de longue date Yahya Jammeh, mais la nation ouest-africaine reste divisée selon des lignes ethniques. Les partisans de Jammeh veulent le voir de retour dans la dignité.

L’ancien président de la Gambie, Yahya Jammeh, a peut-être été connu comme un homme brutal, impitoyable et l’un des dictateurs dangereux du 21ème siècle, mais l’homme est manqué chèrement dans son district, Foni Kansala. Les habitants disent que la vie empire chaque jour. Jammeh, un musulman de l’ethnie Jola, avait fourni gratuitement de l’eau et de l’électricité à la minorité Jola. « Nous ne sommes pas contents du tout depuis le départ de notre président, nous ne sommes plus heureux car il n’y a plus d’électricité », a confié Oumie Ceesay un habitant de la région à DW.

Dans le district de Foni, dans la région de la côte ouest, Jammeh a également fait construire un marché moderne, permettant aux femmes de préserver et de vendre leurs produits alimentaires.

Selon Demba Ali Jawo, ministre de l’Infrastructure de l’information et de la communication, les habitants ont accès à l’eau et à l’électricité, mais ils doivent payer pour cela, et c’est précisément ce qu’ils protestent. « Le président Jammeh a donné un avantage injuste à certaines parties du pays, ce qui n’était pas juste pour le reste de la population », a déclaré Jawo à DW. Il a expliqué qu ‘« un village particulier recevait gratuitement toutes ces facilités aux dépens de l’Etat, et que d’autres parties du pays n’étaient pas du tout électrifiées ». Le nouveau gouvernement dit qu’il essaie de redistribuer les ressources du pays de manière plus équitable.

Tâche difficile de réconcilier les Gambiens

Les partisans de Yahya Jammeh disent qu’ils aimeraient le retrouver en tant que leader. En décembre 2016, l’ancien président Jammeh a perdu l’élection au profit d’un homme d’affaires, Adama Barrow, mais il a ensuite refusé de laisser le pouvoir. Ensuite, le drame politique s’est terminé par une menace d’intervention armée de la part de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour retirer Jammeh par la force. Il a finalement cédé et a quitté le pays, emmenant avec lui une flotte de voitures de luxe et de l’argent.

Plus d’un an après que Jammeh ait été persuadé de partir, son image orne encore les T-shirts et le tissu imprimé portés par les partisans de son parti, l’Alliance pour la Réorientation Patriotique et la Construction (APRC), qui a dit qu’il régnerait « un milliard d’années si Allah le voulait ».

Un soutien incroyable à Jammeh n’est nulle part plus vivant qu’à Foni Kansala, où la division Jammeh semée entre son groupe ethnique, le Jola, et la majorité mandingue a souvent éclaté en violence. Mais certaines voix proéminentes continuent à défendre l’héritage de Jammeh. Musa Amul Nyassi, 49 ans, est membre du parlement gambien et ancien ministre des terres du gouvernement de Jammeh.

Le parlementaire a une chose en commun avec les habitants de Bwian. Il est un fervent partisan de l’ancien président et un pilier fort de l’APRC. Pour beaucoup de Gambiens dans cette région, y compris le député Nyassi, Jammeh est le père de la nation, qui devrait être traité dans la dignité. « Il a apporté un développement sans précédent dans le pays qu’aucun Gambien n’a jamais pensé », a déclaré Nyassi à DW. « Nous pensons qu’avec tout ce qu’il a fait pour son pays, quel qu’il soit, il devrait également avoir le droit de revenir et de rester dans le pays comme n’importe quel citoyen ordinaire », a ajouté Nyassi.

Le député Musa Amul Nyassi s’entend bien avec les habitants du district de Foni Kansala, fief important de Yahya Jammeh

Abri des rebelles

Le président de longue date de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema, a accueilli Jammeh. Mais de loin, ce dernier domine encore le cœur de beaucoup dans la région de Foni, présentant une pierre d’achoppement pour le gouvernement actuel dans la reconstruction d’un peuple uni.

Le nouveau gouvernement gambien a accusé les partisans de Jammeh d’accueillir des rebelles étrangers dans leurs foyers dans le but de déstabiliser la nation ouest-africaine. Récemment, Barrow et ses membres du cabinet se sont rendus dans le fief de Jammeh pour essayer de gagner les partisans de l’ancien leader. « Nous sommes très optimistes au fur et à mesure que le peuple réalisera que le président Jammeh est parti et qu’il ne reviendra jamais dans ce pays en tant que leader », a déclaré le ministre Ali Jawo.

Une chose est sûre, la Gambie a un nouveau leadership et la plupart des citoyens sont libres de s’exprimer sans craindre pour leur vie. Mais plus d’un tiers de la population du pays vit en dessous du seuil de pauvreté de l’ONU de 1 dollar par jour. Les pauvres de la Gambie sont pour la plupart dans les zones rurales, et 60 pour cent d’entre eux dépendent de l’agriculture pour gagner leur vie. Les précipitations irrégulières, l’instabilité économique et la fluctuation des prix des aliments s’ajoutent au pays déjà divisé.