France : l’industriel français de l’aéronautique et de l’armement Serge Dassault est décédé

Le chef d’entreprise et ancien sénateur LR Serge Dassault est mort ce lundi 28 mai 2018 à 17:21 (Heure de paris), selon plusieurs sources dont «Le Figaro» et BFMTV.

Âgé de 93 ans,le milliardaire Serge Dassault fut l’un des chefs d’entreprise français les plus célèbres dans le domaine de l’aéronautique et de l’armement. Il est mort ce lundi au siège du groupe Dassault aviation dont il était le président depuis la mort de son père, Marcel Dassault, en 1986. Les secours étaient intervenus plus tôt cet après-midi après qu’il a fait un malaise cardiaque. L’homme de 93 ans n’a pas pu être ranimé.

En-dehors de ses activités économiques, Serge Dassault était entré dans la carrière politique. Ancré dans l’Essonne, il avait ainsi été, conseiller général, sénateur et maire de Corbeil-Essonnes. Il était encore conseiller départemental.

Depuis 2004, il était également connu en tant que patron de presse, à la tête du plus vieux quotidien de France: Le Figaro. Tous les ans, il y publiait ses vœux au lectorat du journal placé sous le patronage de Beaumarchais par un éditorial, souvent offensif.

Diplômé de l’École nationale supérieure de l’aéronautique, polytechnicien, fils de Marcel Dassault, cet industriel de l’armement était le président du Groupement industriel Marcel Dassault (GIMD). Sa fortune est estimée à 18,3 milliards d’euros, selon le classement des milliardaires mondiaux publié par le magazine Forbes. C’est la quatrième fortune française.

Serge Dassault devait être rejugé en appel le 6 juin prochain pour blanchiment de fraude fiscale. L’homme, soupçonné d’avoir dissimulé des dizaines de millions d’euros au fisc français, avait été condamné à cinq ans d’inéligibilité et deux millions d’euros d’amende en première instance. Entre autres affaires judiciaires, Serge Dassault était également mis en examen, depuis 2014, pour « achat de votes », « complicité de financement illicite de campagne électorale », et « financement de campagne électorale en dépassement du plafond autorisé », dans le cadre de ses fonctions à la mairie de Corbeil-Essonnes. Des faits que lui et ses avocats niaient.

Ayant épousé Nicole Raffel en 1950, il a eu quatre enfants: Olivier, député élu dans l’Oise, Laurent, Thierry et marie-Hélène.