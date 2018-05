Football : voici ce qui pourrait maintenir Cristiano Ronaldo au Real Madrid

Cristiano Ronaldo est au centre de tous les sujets après la finale de Ligue des Champions remportée par le Real Madrid pourrait bien rester au Real Madrid. « C’était bien de jouer dans ce club« , c’est une des phrases du CR7 qui sème le doute sur son départ ou non de Madrid. Mais bien avant cette finale l’attaquant portugais aurait fait part de trois objectifs enfin de saison.

A en croire Mundo Deportivo, le 1er , c’était d’être nommé le meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions 2018 contre Liverpool. Ce qui n’a pas été le cas. C’est plutôt Gareth Bale qui lui a ravi la vedette. Le capitaine du Real Sergio Ramos a dit après la réaction de son coéquipier « Cris aime se faire désirer... », alors on se demande est ce que le portugais a juste voulu être « au milieu du jeu « , comme a fait constater Vincent Duluc.

Cristiano Ronaldo a pour objectif 2, d’offrir le 13e titre de C1 au Real Madrid, afin d’avoir un titre de plus que son éternel rival sur le terrain Lionel Messi. Et c’est chose faite. Car il a fini encore meilleur buteur pour la 7e fois de sa carrière (6e fois de suite depuis 2012/2013) avec 15 réalisations sans marquer lors des trois derniers matchs.

Le 3e objectif dont à fait le média ibérique, c’était la revalorisation de son salaire. Mundo Deportivo informe d’un tête-à-tête entre le portugais et le président du Real Florentino Pérez afin de revoir les closes de son contrat. Cristiano ne serait pas d’accord d’être moins payé que Neymar et Messi. A la suite de sa déclaration qui fait l’objet de polémique, on attend la réaction de la direction du club. Le président Perez interrogé sur Antena 3 en Espagne suite à la réaction de Cristiano, « Je ne parle pas des joueurs. Ici l’important, c’est le club. Un jour comme aujourd’hui, l’important est de fêter cette Ligue des champions. On parle tout le temps, mais jamais ça ne se fait. « , s’est montré irrité le président du Real selon Leparisien.

Cependant, dans ses explications rapportées par Leparisien , Cristiano Ronaldo a pourtant clarifié que ce qui se passe n’est pour un but pécuniaire. « Ce sont des situations qui remontent à un certain temps. Tu endures et tu endures, mais parfois tu perds le contrôle. Si c’est pour de l’argent ? Non ! Les choses ne se règlent pas avec l’argent et, grâce à Dieu, je n’en manque pas « .

Chiffres avancés par la presse sur la différence entre le salaire de Messi et celui de Cristiano

Cristiano Ronaldo toucherait 23,6 millions d’euros à la suite du renouvellement de son contrat (2016 jusqu’en 2021). Lionel Messi, son éternel rival touche plus sur une saison en cumulant le salaire brut, primes et revenus publicitaires : 126 millions contre 94 millions pour Ronaldo.