Football : Mohamed Salah sait quoi faire pour être comparé à Messi et Cristiano

L’attaquant Égyptien de Liverpool, Mohmed Salah, est en train d’écrire l’une des plus belles pages de sa carrière Footballistique. Sorti d’une saison étincellent, fait de record et de performance individuelle éloquente, nombre d’observateurs n’ont s’empêcher de le comparer à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo. Chose que refuse le jeune Pharaon.

L’homme providentiel de Liverpool en attendant de s’opposer au Real Madrid souvent porté par Cristiano ne veut pas pousser les cornes. Il sait qu’il va devoir être constant dans ses stats pour mériter une quelconque comparaison. « Me comparer à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? Pas du tout. Mais je ne veux pas dire que je suis heureux avec ce genre de comparaisons, parce qu’ils ont été tous les deux au meilleur niveau pendant dix ou onze ans. Leur niveau de performance est stable. Je dois maintenir mon haut niveau de performance pendant plusieurs saisons. J’espère pouvoir le faire. Ce sont bien évidemment des grands joueurs. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis heureux ici et que je me suis adapté à l’atmosphère. Je pense à la fin de saison de la meilleure manière. « , a clarifié Mo Salah dans Egypt Today.

Auteur de 10 buts en Ligue des champions (record pour un africain) et meilleur buteur de la Premier League (record pour le championnat anglais), Mohamed Salah a ainsi démontré qu’il a de la culture de l’humilité et de la reconnaissance. L’homme aux 44 buts, 16 caviars en autant de matchs avec Liverpool cette saison est attenu à Kiev, le 26 mai pour porter les Reds au 6e sacre.