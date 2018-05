Football : « Kylian Mbappé est le futur Lionel Messi s’il gère bien son statut », estime Samuel Eto’o

Samuel Eto’o (37 ans), suit de près les performances de Kylian MBappé. Dans un entretien accordé à France Football, l’attaquant camerounais, ne tarit pas d’éloge sur l’attaquant français.

L’international camerounais, qui évolue actuellement dans le club turc de Konyaspor après avoir notamment porté les couleurs du Real Madrid, de Barcelone, de l’Inter Milan et de Chelsea, a livré une longue interview à nos confrères de France Football : celui qui fut désigné meilleur joueur du Mondial 2010 en profite, entre autres, pour exprimer l’admiration qu’il porte à Kylian Mbappé, qui boucle actuellement sa première saison au PSG.

Selon lui, le jeune homme de 19 ans est le « futur Messi ». Eto’o lui recommande d’ailleurs de s’inspirer de « la force mentale surhumaine » de l’attaquant argentin, avant d’ajouter : « Il y a tellement de choses à prendre en compte, pour faire une grande carrière, qui n’ont rien à voir avec les qualités de footballeur, même hors norme. J’espère avoir l’opportunité de lui en parler un jour. Il faut toujours écouter les grands frères qui alertent sur tel ou tel péril. Il faut qu’il reste ce jeune garçon passionné de football, que le jeu reste au centre de tout ».

Selon Samuel Eto’o, MBappé doit être plus individualiste dans son jeu au Paris SG « Il cherche tout le temps Cavani et Neymar, même trop souvent. Il est attaquant, il doit marquer beaucoup plus. Le but, c’est l’amour ».

Pour Eto’o, au-delà de Neymar, c’est avec Kylian Mbappé que le PSG tient sa grande pépite. « C’est le futur Messi s’il gère bien son statut, s’il comprend bien ce qu’il se passe autour de son nom.

Les conseils d’Eto’o à Mbappé

Eh bien des conseils dignes d’un grand frère. Les voici : « sa seule obsession en tant que champion doit d’être le numéro 1, donc d’être à 100 % à chaque match. Il n’existe pas un jour où on se laisse un peu aller. Kylian est un bon garçon, il est sur cette voie. »