Finale- Ligue Europa 2018 : l’Atlético Madrid prive l’OM du titre et s’offre le 3e

Grâce à un doublé du français Antoine Griezman (21e et 49e) et une réalisation de l’espagnol Gabi (89e) , l’ Atlético Madrid s’offre le 3e League Europa de son histoire en s’imposant 3-0 contre l’OM ( Olympique de Marseille) ce mercredi 16 mai au Parc OL à Lyon.

Une belle fin de saison pour les Colchoneros qui ont confirmé leur bonne forme en finale dans cette compétition (gagnée en 2010 et 2012). Et une piètre prestation pour l’OM dont les cadres sont restés un peu en dedans lors de cette affiche.

Après, 99 et 2004, les joueurs de l’OM passent à côté de leur troisième finale. Une déception pour cette nouvelle génération, surtout Florian Thauvin, dépositaire du jeu de l’OM en panne ce soir. « C‘est dommage, après le but, on a eu du mal à relever la tête. C’est dur, c’est le foot, c’est comme ça. Face à des équipes, comme ça, on ne peut qu’apprendre« , a livré Florian Thauvin à Ouest-France au terme de la finale perdue.

Inédit pour Antoine Griezman qui est devenu le 3e joueur des Colchoneros à finir double buteur lors d’une finale d’Europa League. Diego Forlán contre Fulham en 2010 et Radamel Falcao lors du 2e sacre au détriment de l’Athletic Bilbao ont éte deux précédents joueurs à réussir cette performance.

À présent les yeux de tous les férus du cuir rond sont tournés vers Kiev, le 26 mai prochain pour la finale de la Ligue des Champions.