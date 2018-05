Finale Ligue des Champions : Real Madrid – Liverpool une affiche historique à revivre ?

Le Real va tenter de défendre son titre contre Liverpool le 26 mai prochain à Kiev. Ceci à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions 2018. Mais cette affiche à une saveur désagréable pour le Real, il y a 37 ans.

L’heure de la vengeance à-t-elle sonné ? Une interrogation qui se justifie par le fait que « Liverpool soit la dernière équipe à avoir battu le Real dans une finale de C1« . On était en 1981 et les Reds se sont adjugés le 3e titre de leur histoire face au Real. Il a fallu l’unique but de Alan Kennedy (latéral gauche) à la 82e, pour privé les Madrilènes de titre cette saison.

Le Real doit craindre Liverpool ?

Liverpool est la meilleure attaque du tournoi. Sané, Firmino et Salah sont trois flèches capitales de cette formation managée par Jürgen Klopp. Ces trois joueurs ont inscrit 29 buts, soit 10 buts de plus que le cumul Cristiano- Benzema. Liverpool est une équipe qui joue à fond sa chance dans les 75 premières minutes.

Liverpol a des joueurs capables de créer le danger à tout moment. Seul bémol, Liverpool a souvent habitué à un relâchement dans les 10 voir 15 dernières minutes (ce qui n’épargne pas la défense qui encaisse autant de buts). En position d’outsider, les Reds vont tenter de rééditer l’exploit.

Le Real Madrid est cette équipe imprévisible. Mais qui a encaissé ses trois derniers buts sur un manque de présence de la défense. Son jeu en équipe et la capacité de ses joueurs à prendre souvent le risque de se porter vers l’avant reste un atout qui met en difficulté leurs adversaires.

Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la C1 (15 buts) est le buteur providentiel de la Maison Blanche. Ce dernier n’a certes pas marqué lors des deux derniers matchs, mais demeure le seul joueur à avoir marqué lors de trois finales. Il aura à cœur d’améliorer ce record.

L’œil du passé

Real Madrid : 12 titres (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017), les Merengue sont les plus étoilés de l’histoire de la LDC. Le Real a loupé trois finales dans l’histoire de la LDC (1962, 1964 et 1981). Après 1981, le Real n’a plus connu d’échec en finale. La Maison Blanche a remporté les six finales jouées. En 62, la défaite en finale se fut contre Benfica et en 64, l’Inter Milan.

Liverpool : 5 titres (1977, 1978, 1981, 1984, 2005), pour les Reds de Liverpool dans une année-lumière. Les Reds ont deux fois (1985, 2007) été le malheureux finaliste. La dernière en 2007 a été une belle revanche de l’AC Milan contre Liverpool après le titre perdu en 2005. En 85, ce fut la Juventus qui a privé les Reds de titre.