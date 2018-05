Finale Ligue des Champions : Real Madrid 0-0 Liverpool à la pause

Le Real Madrid dominé pendant un quart d’heure a repris le contrôle de la finale de Ligue des Champions à Kiev. Fait du match la sortie sur blessure de Mohamed Salah 30e meilleur buteur de Liverpool.

Une sortie qui a fait les affaires du Real Madrid qui est plus mordant et multiplie les actions de but sur le camp de Liverpool. Avant la pause, les Merengue auraient pu mener si l’arbitre n’avait pas jugé une position de Cristiano Ronaldo irrégulière. Suite à une tête repoussée du CR7, Benzema a suivi et mis le but du plat du pied, mais le second assistant a indiqué une position irrégulière.

Du côté du Real Madrid, Daniel Carvajal va être obligé de laisser ses partenaires suite à une blessure également. Le joueur est sorti en larme, à l’instar de l’égyptien. Score à la pause 0-0

#ChampionsLeagueFinal Klopp consoling Salah as he leaves with a shoulder injury after 30 min pic.twitter.com/gideXXbRVD — @Georgebakhos1 (@GeorgeBakhos1) May 26, 2018