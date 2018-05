Finale de la Ligue des champions : Sadio Mané a envoyé 300 maillots de Liverpool dans son village

Trois cents tuniques de Liverpool ont été envoyées par Sadio Mané dans son petit village natal de Bambali (Sénégal), qui sera uni derrière l’attaquant des Reds lors de la finale de la Ligue des champions ce samedi face au Real Madrid à Kiev.

L’attaquant de Liverpool, qui s’apprête à disputer la finale de la Ligue des champions, samedi (19h45, heure du Bénin), face au Real Madrid, a offert ce beau cadeau en repensant à une anecdote datant de 2005, lors de la remontada légendaire de Liverpool contre Milan (3-3, 3-2 tab) : « Je me souviens de l’AC Milan contre Liverpool en 2005. 3-0, puis 3-3 et des tirs au but. C’était un grand souvenir pour moi. Je regardais ça dans mon village, Bambali. Je me souviens d’être avec mon ami, un grand ami à moi, et à 3-0, il était complètement hors de lui. Il a arrêté de regarder et a couru comme un fou pour s’enfuir. Puis, il est revenu à la fin, et quand il a vu que Liverpool a gagné, il ne pouvait pas le croire. Même à ce jour, il ne peut pas le croire. »

«Il y a 2 000 habitants dans le village, j’ai voulu que les fans puissent porter ces maillots pour regarder le match», a déclaré Mané aux médias britanniques.

L’international sénégalais devrait revenir à Bambali, où sa famille vit toujours, durant l’été, après la Coupe du monde. «J’espère montrer une médaille à tout le monde», songe-t-il déjà.