Fête du travail: Charmel Dossou propose une journée de réflexion pour une sortie de crise

Le président de la génération 90 Bénin, Charmel Dossou a eu une pensée particulière à l’endroit de tous les travailleurs du Bénin notamment ceux des secteurs de l’éducation, de la santé et de la justice qui sont en lutte pour un mieux-être.

Dans un message adressé aux travailleurs dans le cadre de la commémoration de la journée internationale du travail, le président de la « Génération 90 Bénin », Charmel Dossou, propose au gouvernement et aux partenaires sociaux de faire de cette fête une « journée de réflexion objective et constructive pour que désormais, des rapports plus dignes puissent être établis entre employeur et employés ».

Préoccupé par la crise qui secoue certains sensibles comme le secteur de l’enseignement, Charmel Dossou invite les enseignants à adoucir leur position et à faire des concessions nécessaires pour que la reprise des classes soit enfin effective. Il évoque le rôle prépondérant de l’enseignant dans la société. A l’en croire, tous les autres corps de métier sont tributaire de la mission de l’enseignant. « Ce sont les enseignants qui formes les autres corps professionnels; c’est à dire sans la formation des citoyens capables de couvrir les autres secteurs d’activité, c’est tout un cycle socio économique qui sont en danger. » affirme t-il.

Il encourage par ailleurs le chef de l’Etat à poursuivre ses réformes salvatrices et indispensables pour le développement de notre pays commun, le Bénin.