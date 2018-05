Fête des mères: l’éprouvant message du député Valentin Djènontin aux mamans

Nous vous proposons l’intégralité de son message à cette occasion.

En cette journée dédiée aux mères, je viens vous dire BONNE FETE MAMAN

Je prie le Seigneur de vous combler de tous les attributs de ces cantiques:

Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le coeur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, Et travaille d`une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu`il est encore nuit, Et elle donne la nourriture à sa maison Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l`acquiert; Du fruit de son travail elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, Et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu`elle gagne est bon; Sa lampe ne s`éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, Et ses doigts tiennent le fuseau.

Elle tend la main au malheureux, Elle tend la main à l`indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, Car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, Lorsqu`il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, et les vend, Et elle livre des ceintures au marchand. Elle est revêtue de force et de gloire, Et elle se rit de l`avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se lève, et lui donne des louanges: Plusieurs filles ont une conduite vertueuse; Mais toi, tu les surpasses toutes.

La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; La femme qui craint l`Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, Et qu`aux portes ses oeuvres la louent.

Honorable DJENONTIN-AGOSSOU Valentin