Évaluation des politiques publiques : le Bénin se dote d’un guide méthodologique

En vue d’une bonne évaluation des politiques publiques, le gouvernement béninois se dote d’un guide méthodologique national d’évaluation. Consenti par le Conseil des ministres du 02 mai 2018, le guide méthodologique est, selon le gouvernement, un outil important, indispensable pour le système d’évaluation du pays.

Selon le relevé du Conseil des ministres, une bonne évaluation des politiques publiques permet de déboucher sur une meilleure gouvernance des actions publiques, une utilisation optimale des ressources affectées aux programmes et projets de développement et une plus grande qualité des résultats attendus. « Ce faisant, il facilite la prise de décisions stratégiques ou opérationnelles », précise le relevé du Conseil des ministres.

A en croire le gouvernement béninois, l’appropriation effective du guide méthodologique national d’évaluation permettra l’amélioration significative de la qualité des évaluations à réaliser de même que leur conformité aux normes et standards internationaux. « Il convient également de souligner que la réalisation d’évaluations de qualité induit une meilleure formulation des politiques publiques dont la mise en œuvre efficiente impacte les conditions de vie des populations », indique le relevé du conseil des ministres.

Il est à noter que l’élaboration du guide méthodologique national d’évaluation fait suite à celle du plan d’actions de promotion de l’intégrité et de lutte contre la corruption. Approuvé par le gouvernement le 30 novembre 2018, ce plan d’actions s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du plan de promotion de l’intégrité et de lutte contre la corruption qui avait pour objectif de consolider le profil d’intégrité du pays et contribuer à l’améliorer son image dans la perspective de recherche d’investisseurs privés.