Etape 4 du 15e Tour cycliste Bénin : le burkinabé Yarbanga Salifou reprend le maillot jaune

Abdul Aziz Nikiema a remporté au sprint la 4ème étape du Tour cycliste international du Bénin (Abomey-Lokossa, 78 Km), ce vendredi 11 mai. Bikienga Salfo, 23e lors de cette étape a perdu le maillot au cumul des rangs. Le maillot de prestige est donc revenu à Yarbanga Salifou, vainqueur de la 1ère étape (Tanguiéta- Djougou).

Les burkinabé pour la 4e fois de suite ont confirmé leur suprématie sur le podium du Tour du Bénin. Le capitaine de l’équipe des Etalons cyclistes, Aziz Nikiema a été suivi au terme de cette étape par ses compatriotes Salifou Yarbanga et Seydou Bamogo. L’ivoirien Bassirou Konté a terminé 4ème.

Salifou Yarbanga a ainsi repris le maillot jaune à Bikienga qui termine seulement 27eme de l’étape. Le plus combatif du jour est le coureur Nigérian (dossar 76 -Rodrigue Kuere), « cité à différentes reprises dans des tentatives d’échappées . », informent les techniciens du tour.

Lancé à 10 heures 12 minutes, dans l’intervalle de 5 kilomètres, le béninois Rémi Sowou (le béninois le plus combatif) et l’ivoirien Yossi Adama se sont lancés sans effet pour leurs poursuivants. Après 42 minutes de courses, deux nigérians, un ivoirien et un burkinabé vont tenter un échappé qui n’aura duré que quatre minutes. Puisqu’ils sont rattrapés par le peloton.

Au premier sprint intermédiaire (Klouékammé), on a retrouvé les burkinabé Bikienga Salfo, Bamogo Seydou et le camérounais Sikandi Dapnet Ghislain. Il y aura eu plusieurs tentative d’échappés ensuite; mais le peloton ne tardait pas à être groupé.

Au second sprint intermédiaire (Dogba), Bamogo Seydou du Burkina, Idrissa Ali du Niger et Michael Ajukwu du Nigeria se sont faits remarquer.

A 10 kilomètres de l’arrivée (Mairie de Lokossa), le capitaine Togolais Djabigue Panguema par inadvertance va heurter un bus en voulant dévier sur le côté droit pour regagner le peloton suite à une panne. Malheureusement pour lui, son vélo a été endommagé. Ce qui explique son abandon au classement de l’étape 4. La scène s’est déroulée à Fongba. La journée a été aussi marquée par quelques blessures mineures, en raison d’une chute à l’arrivée.

Très heureux d’avoir gagné, Abdul Aziz Nikiema, capitaine du Burkina remercie ses coéquipiers » Je savais que j’allais gagner cette étape. C’est ce qui a été défini par notre entraîneur. Mais je suis très heureux de voir mes coéquipiers porter le maillot. Ils le méritent, car ils m’ont aidé à gagner plusieurs courses. Je me suis dit cette fois-ci, je vais aussi leur retourner l’ascenseur« , peut-on retenir des propos de Nikiema vainqueur du tour du Bénin en 2017 et heureux du jour.

Au plan local, trois coureurs béninois ont fini respectivement 6e, 7e et 8e sur 45. Il s’agit de Ahouandjinou Eric, Augustin Acakpo et Abdoul Bashiki. Par contre au classement général après quatre étapes, Ahouandjinou Eric est le premier béninois ( 14e/45). Il est suivi de Abdoul Bashiki (15e) et Augustin Acakpo (16e).

« Le Bénin vient. Ce résultat est la preuve qu’un travail a débuté. Comme l’a dit le président, l’objectif est d’avoir assez de béninois dans le top 10. Pour le moment, il y a un effort de la part des coureurs. On espère qu’ils feront mieux lors des deux dernières étapes. », nous a confié un membre du comité exécutif de la Fébécy.

Ce samedi 12 mai va marquer la 5ème étape à Porto Novo en circuit fermé.

Quelques classements au terme de l’étape 4 (fichiers)

Classement après une étape4 Classement général par équipe4 Classement général4 (1)