Etape 3 du 15e Tour cycliste Bénin : Bikienga Salfo conserve le maillot jaune

La troisième étape du Tour international du Bénin (Kilibo – Dassa 115,300 Km), a été encore dominée par les burkinabé Salfo Bikienga, maillot jaune a gagné au sprint devant ses compatriotes Salifou Yarbanga 2e et Abdul Aziz Nikiema 3e. Le premier béninois Augustin Acakpo est arrivé à la 7e position. Une 3e étape spéciale pour les 48 coureurs engagés au départ et 47 arrivés en raison de l’abandon d’un camerounais.

« Cette étape a été marquée par la longue échappée du coureur nigérien Ali Idrissa (élu plus combatif du jour).« , informent les techniciens du Tour.

En effet, après plus de 80 Km, le nigérien Ali Idriss s’est détaché du peloton. En même temps, il a été poursuivi par Seydou Bamogo et Bikienga Salfo. Il va garder la tête de la course jusqu’à 10 Km de l’arrivée avant de se faire rattraper par Salifou Yarbanga. Entre 3 et 1 Km, les coureurs se sont lancés dans une course groupée sans précédent avant que les burkinabé ne fassent une fois la différence à 200 m de l’arrivée. Et malheureusement pour le nigérien Idriss qui va finir 28e.

Le Burkina ne veut rien lâché. Ali Idriss a fait ce qu’il a pu, malheureusement, il y a un très grand Burkina qui a scotché. « Il a péché sur le plan mental.« , a-t-il expliqué

Amadoudou Souley Issoufou, directeur sportif du Niger a constaté une amélioration au niveau des coureurs béninois. « Je ne vous cache pas, le Bénin est en train de progresser. Il y a une très belle progression du Bénin.« , a-t-il martelé (voir classement ci-dessous). Il y a un passé sur un tour quand on voit un coureur derrière on sait que c’est un béninois, a rappelé l’homme qui a été séduit par la prestation de l’équipe B du Bénin récemment au Togo.

« On a travaillé en équipe ce qui m’a permis de gagner. Le coach et le capitaine ont donné la stratégie, le sprint grâce à notre esprit d’équipe.« , a lâché le maillot jaune Bikienga qui entend continuer ainsi. Par ailleurs, Abdul Aziz Nikiema vainqueur du tour du Bénin en 2017, a rappelé que cette domination burkinabé est le fruit de l’expérience.

Ce vendredi 11 mai marque la Petite Renne va connaître son acte IV (4), entre Abomey – Lokossa,78 km.

Classement par pays après 3 étapes

1- Burkina Faso

2-Nigeria

3- Cameroun

4- Côte D’Ivoire

5-Niger

6-Benin A

7-Togo

8- Bénin B

*Les différents classements

Classement général par équipe3(1) Classement général3 Classement après une étape3 Classement général sprinters3 Classement général par équipe3