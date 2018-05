Equipe de France : les visages des 23 Bleus au Mondial 2018 dévoilés

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a dévoilé dans le 20 Heure sur TF1 ce jeudi 17 mai la liste des 23 Bleus et 11 réservistes à même de défendre les Tricolores au Mondial 2018 en Russie (14 juin au 15 juillet). On note une équipe d’expérience avec des habitués et la première Coupe du monde pour Kylian Mbappé et Lucas Hernandez.

Anthony Martial et Dimitri Payet ne figurent pas dans le Top 23. A la différence que le 1er est lui inscrit sur la liste d’attente à l’instar de Adrien Rabiot, Lucas Digne et Alexandre Lacazette, potentiels absents.

Sortis d’une belle saison Florian Thauvin (OM), Nabil Fekir (OL) et Steven Nzonzi (FC Seville) ont impressionné le sélectionneur français qui leur a offert une chance.

Selon Letelegramme, les 11 réservistes (ci-dessous) vont se préparer individuellement, à l’écart du groupe, et se tenir prêt en cas de forfait. Le sélectionneur français a jusqu’au 4 juin pour donner une liste définitive de 23 joueurs, nous précise le média.

Voici la réponse du sélectionneur sur l’absence de Karim Benzema

[#Décla💬] Deschamps : "Benzema ? J'ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu à ma confiance. Je place le groupe au-dessus de tout, j’ai fait des choix pour le bien de l'équipe de France" pic.twitter.com/WRB5iqE0Ej — Footballogue (@Footballogue) May 17, 2018

Gardiens (03)

Hugo Lloris (Tottenham/ANG) ; Steve Mandanda (Marseille) ; Alphonse Areola (Paris SG).

Défenseurs (08)

Djibril Sidibé (Monaco) ; Benjamin Pavard (Stuttgart/ALL) ; Raphaël Varane (Real Madrid/ESP) ; Samuel Umtiti (FC Barcelone/ESP) ; Presnel Kimpembe (Paris SG) ; Adil Rami (Marseille) ; Lucas Hernandez (Atlético Madrid/ESP) ; Benjamin Mendy (Monaco).

Milieux (05)

N’Golo Kanté (Chelsea/ANG) ; Paul Pogba (Manchester City/ANG) ; Blaise Matuidi (Juventus Turin/ITA) ; Corentin Tolisso (Bayern Munich/ALL) ; Steven Nzonzi (FC Séville).

Attaquants (07)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP) ; Olivier Giroud (Chelsea/ANG) ; Kylian Mbappé (Paris SG) ; Ousmane Dembélé (FC Barcelone/ESP) ; Thomas Lemar (Monaco) ; Nabil Fekir (Lyon) ; Florian Thauvin (Marseille).

Les 11 réservistes

Benoît Costil (Bordeaux) ; Mamadou Sakho (Crystal Palace/ANG) ; Kurt Zouma (Stoke City/ANG) ; Lucas Digne (FC Barcelone/ESP) ; Mathieu Debuchy (Saint-Etienne) ; Moussa Sissoko (Tottenham/ANG) ; Adrien Rabiot (Paris SG) ; Anthony Martial (Manchester United/ANG) ; Kingsley Coman (Bayern Munich/ALL) ; Wissam Ben Yedder (FC Séville/ESP) ; Alexandre Lacazette (Arsenal/ANG).(source Letegramme)