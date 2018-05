Eliminatoires Can U20 Gambie – Bénin : découvrez le groupe de 20 Écureuils

Le staff technique des Écureuil U20 a dévoilé la liste des 20 joueurs béninois sélectionnés pour jouer la Gambie le 13 mai à Banjul . Un match comptant pour la phase aller du 2e et dernier tour des éliminatoires de la Can U20 , Niger 2019.

Le groupe s’envole ce vendredi 04 mai pour le Congo Brazzaville pour une rencontre amicale, avant de se diriger vers Banjul. Le trio d’entraîneur composé de Valère Houandinou, Bruno Goudjo et Rachad Chitou après près de deux mois de travail vont faire le voyage avec un effectif presque continental. Les deux gardiens (Abiola et Ogoubiyi) sont très bien connus du grand public pour avoir trainé leurs gants chez les cadets. Déjà, il faut féliciter les entraîneurs pour ce casting qui témoigne du suivi (chose rare au Bénin).

Dans le lot, on retrouve quelques joueurs aussi connus au plan local comme Charbel Gomez et Ibrahim Ogoulola qui ont capitalisé des expériences en sélection nationale A’ et A. Sans oublier Kossi Rodrigue qui a effectué la campagne de la Ligue des Champions avec les Buffles, Seni Atikou actuellement avec Energie Fc, le jeune joueur a connu la compagne presque réussi d’Energie FC en Coupe Caf. Avodagbé Briston Harold est le 2e joueur des requins qui a aussi été appelé dans le groupe des Ecureuils locaux lors du match contre le Maroc.

La jeune perle de l’attaque Odo Chabi Bio, attaquant opportuniste de Soleil Fc, a joué avec les Écureuils B, le match contre le Congo Brazzaville. Le jeune est en mode progression (6 buts en champion avec son club. Sous la liquette des juniors, il a mis au moins trois buts).

Charlemagne (Sony Sport Fc), Noumonvi (Salitas Fc) , Youssouf (USS Kraké) sont des joueurs déjà vus lors des éliminatoires de la Can cadette contre la Côte d’Ivoire. Ces jeunes ont grandi de par leur volume de jeu actuel. C’est la preuve qu’il y a eu un suivi. Les deux premiers évoluent respectivement en Guinée et au Burkina Faso. Le 3e encore au pays a gagné en expérience avec l’équipe pro de USS Kraké, où il est titulaire. Somme toute, une équipe d’avenir qui a eu du temps pour jouer ensemble. On déduit que le bloc équipe sera l’âme de l’équipe.

Que retenir du groupe ?

Cinq joueurs dont 4 du continent et 1 de la France, ainsi se résume les pions appelés en renfort. Dans le groupe il y a 3 joueurs de Soleil FC (Club de L1 au Bénin), 2 d’Esae (Club de L1 au Bénin), 1 d’Aspac (Club de L1 au Bénin), 1 de l’USS Kraké ( Club de L1 au Bénin), 2 des Buffles ( Club de L1 au Bénin), 1 d’Energie FC (Club de L1 au Bénin), 2 des Requins (Club de L1, descendu en L2 sous réserve FBF au Bénin), 1 d’Asos (Club de L1 au Bénin), 1 d’AS Cotonou (Club de L2 au Bénin), 1 de l’ Upi-OMN FC (Club de L2, promu en L1 sous réserve FBF au Bénin), 1 de Sony Sport Fc (Club de L3 en Guinée), 3 de Salitas Fc ( Club de L1 au Burkina Faso) et 1 d’AJ Auxerre (Reserve AJ Auxerre, club de L2 en France).

Liste des 20 Ecureuils pour jouer la Gambie



1- Katchon Abiola Matinou: (Soleil Fc)

2- Ogoubiyi Issiaka: (ASPAC)

3- Assogba Youssouf Amouda: (USS Kraké)

4- Bourou Abdou-Samadou: (Buffles Fc)

5- Azongnitode Charlemagne: (Sony Sport Fc)

6- Videkon Aubin Joël: (Salitas Fc)

7- Kossi Rodrigue: (Buffles Fc)

8- Seni Atikou: (Énergie Fc)

9- Ogoulola Ibrahim Andrés: (Requins Fc)

10- Noumonvi Dieudonné Stone: (Salitas Fc)

11- Odo Chabi Bio: (Soleil Fc)

12 Agbeci Judicaël: (Salitas)

13- Gomez Charbel: (ESAE Fc)

14- Avodagbé Briston Harold: (Requin Fc)

15- Ehoue Pavleck Septime: (ASOS)

16- Adamou Nassirou: (AS Cotonou)

17- Akintola Moudine: (Soleil Fc)

18- Adjobola Ahmed Olamide: (ESAE Fc)

19- Sani Shabane: (UPI-OMN Fc)

20- Dogue Yanis Jahze: (AJ Auxerre)