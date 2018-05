Egypte – Mondial 2018 : Mohamed Salah en Espagne ce jour pour son traitement

Blessé à l’épaule gauche lors de la récente finale de la Ligue des Champions, Mohamed Salah va se rendre en Espagne ce mardi 29 mai pour débuter son traitement, a annoncé la Fédération égyptienne de Football (Efa), via son site.

« (…) L’Espagne a été sélectionnée selon les estimations et la vision du personnel médical de Salah.« , informe l’Efa. La star des Pharaons d’Egypte va recevoir la visite de Abou Rida, président de l’Efa et Mohamed Aboul-Ela, médecin de la sélection égyptienne ce mercredi 30 mai.

Après le vent de peur qui a soufflé sur l’Egypte suite à la sortie de Salah (30e) en finale de C1 le samedi 26 mai à Kiev, les nombreux examens passés rassurent sur l’Etat de son épaule.

Mohammed Salah a débuté son programme de traitement le dimanche 27 mai et a rassuré via Twitter ses fans sur sa disponibilité pour le Mondial « Malgré les pronostics, je suis confiant sur le fait que je serai en Russie pour vous rendre tous fiers. »

Les Pharaons ont donc débuté la préparation en Italie sans leur buteur et capitaine. Lequel va être absent lors du match amical contre la Colombie ce vendredi 1er juin 2018.

La blessure est survenue lors d’un duel entre Salah et Sergio Ramos en finale de la C1 oû la star égyptienne est tombée sur l’épaule gauche. Par la suite, son équipe (Liverpool) a perdu 3-1 contre le Real Madrid.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018