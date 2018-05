Economie : voici les 10 pays les plus endettés d’Afrique

La prospérité d’une nation n’est pas forcément l’absence d’endettement par ce pays. Dans le présent classement des dix pays les plus endettés d’Afrique, selon les données de la Banque mondiale, on constate que les pays économiquement stables sont les plus endettés du continent. Voici donc le classement de ce top 10 des pays les plus endettés d’Afrique.

1- Afrique du Sud

Avec une dette de plus de $ 80 520 000 000 USD soit 1 613 dollars par habitant, l’Afrique du Sud est le champion de la dette en Afrique.

2- Soudan

La dette soudanaise est de plus de $37 980 000 000 USD soit 946 dollars par habitant.

3- Égypte

L’Égypte a une dette de plus de 30 610 000 000 USD soit 391 dollars par habitant

4- Maroc

Avec une dette de plus de $ 75 470 000 000 USD soit 712 dollars par habitant, le Maroc est le quatrième pays africain le endetté.

5- Tunisie

La dette tunisienne s’élève à plus de $ 18 760 000 000 USD soit 1 779 dollars par tunisien.

6- Angola

La dette angolaise s’élève à plus de $ 17 980 000 000 USD soit 944 dollars par angolais.

7- République démocratique du Congo

Avec une dette de plus de $ 13 500 000 000 USD soit 197 dollars par habitant

8- Côte d’Ivoire

La dette ivoirienne s’élève à plus de $ 11 600 000 000 USD soit 527 par habitant.

9- Nigeria

Le Nigeria est à la neuvième place avec une dette de plus de 11 020 000 000 dollars américains

10- Kenya

Avec une dette de plus de 7 935 000 000 dollars américains, le Kenya est le dixième pays africain le plus endetté.