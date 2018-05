Dialogue États-Unis – Corée du Nord : Trump rencontrera « l’homme fusée » à Singapour le 12 juin

Sur son compte tweeter, Donald Trump a annoncé que le sommet de dialogue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord se tiendra à Singapour le 12 juin prochain. Donald Trump rencontrera « l’homme fusée » après plusieurs années de tension entre les deux pays.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018