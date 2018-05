Côte d’Ivoire : le président sierra léonais Julius Maada Bio chez Ouattara pour 48heures

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio a entamé vendredi une visite de 48 h en Côte d’Ivoire pour dit-il, «apprendre et renforcer les relations » entre son pays et celui de son homologue Alassane Ouattara et profiter pour remercier ce dernier pour le soutien apporté à son pays, lors des récentes élections.

« Nous savons que la Côte d’Ivoire à une croissance économique de 8%, nous sommes venus à votre école pour apprendre et renforcer les relations, les approfondir et nous permettre de briser les barrières entre les pays francophones et anglophones pour nous permettre de développer notre pays», a déclaré Julius Maada Bio lors d’une conférence de presse à Abidjan.

« A la faveur des dernières élections qui se sont déroulées dans mon pays je suis venu exprimer ma gratitude au chef de l’Etat pour l’appui qu’il nous a apporté», a poursuivi le président Maada Bio, qui s’exprimait aux côtés de son homologue ivoirien qui est allé l’accueillir vendredi dès sa descente d’avion.

Dans son intervention, il n’a pas manqué de remercier la Côte d’Ivoire pour le soutien apporté à son pays, pendant la crise d’Ebola ainsi que les glissements de terrains. « La Côte d’Ivoire était à nos côtés», a-t-il dit. Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara s’est félicité pour sa part de son élection « démocratique, transparente », lui souhaitant par ailleurs plein succès.

« Je voudrais féliciter monsieur le président pour son élection. C’était une élection démocratique, transparente, et la paix règne en Sierra Leone. Et surtout, nous nous réjouissons que le résultat des élections ait été reconnu et que les voies légales aient été acceptées et c’est une alternance, ce qui est de bon augure pour l’approfondissement de la démocratie», a affirmé pour sa part le président Ouattara.

« Nous souhaitons nos meilleurs vœux de succès pour le président avec la charge qui lui incombe. La Sierra Leone a connu des difficultés ces dernières années, que ce soit l’épidémie d’Ebola, ou le tremblement de terre, et la chute des prix des matières premières, je sais que avec son expérience et sa détermination il pourra continuer de consolider la situation économique », a-t-il conclu.

Julius Maada Bio, a été élu le 31 mars dernier avec 51,81% des voix, contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara. Il sera investi le 12 mai prochain à Freetown. Il retrouve le pouvoir, 22 ans après l’avoir brièvement exercé suite à un coup d’État « démocratique ».